Польша объявила о прекращении импорта угля из России

Польские государственные компании не будут больше возить уголь из России. Об этом сообщает RMF24.

Ежегодно Польша импортирует около 20 миллионов тонн угля из-за рубежа, преимущественно из России, но, как заявил вице-премьер страны Яцек Сасин, они прекратят это делать.

"Я после переговорил с главами государственных компаний. Они больше не будут возить уголь из-за рубежа", - заявил Я.Сасин.

Как сообщается, 5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение относительно дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ из пятницы действует забастовка с требованием прекратить импорт угля из России.





МинПром







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