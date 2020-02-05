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Польша объявила о прекращении импорта угля из России
05.02.20 15:28
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Польские государственные компании не будут больше возить уголь из России. Об этом сообщает RMF24.
Ежегодно Польша импортирует около 20 миллионов тонн угля из-за рубежа, преимущественно из России, но, как заявил вице-премьер страны Яцек Сасин, они прекратят это делать.
"Я после переговорил с главами государственных компаний. Они больше не будут возить уголь из-за рубежа", - заявил Я.Сасин.
Как сообщается, 5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение относительно дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ из пятницы действует забастовка с требованием прекратить импорт угля из России.
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