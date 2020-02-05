Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин погасил часть долга по зарплате шахтерам

05.02.20 14:42
печать
размер текста:

Государственная казначейская служба Украины в среду перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения платежей, связанных с выплатой заработной платы.Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго. 

же сегодня Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", - сообщили в пресс-службе. 

Отмечается, что деньги будут перечислены на ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Шахтоуправление", "Южнодонбасское No1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь», ГП "Торецкуголь", ГП "Первомайскугол", ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь". 

"В 2020 году в соответствии с выписки из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли» по КЭКР 2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)» предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней. Горняки получат деньги в ближайшее время", - заявили в Министерстве. 

Напомним, в декабре Государственная казначейская служба Украины перечислила 322,6 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. 

18 декабря на своем заседании правительство приняло решение о выделении 322 млн гривен на зарплаты шахтерам. А 13 ноября угледобывающие предприятия получили на эти цели 1 млрд гривен.


МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:36
Коллегия ЕЭК продлила антидемпинговые пошлины на украинские прокатные валки
15:28
Польша объявила о прекращении импорта угля из России
15:15
Стоимость железнодорожных билетов надо повысить, но не сейчас — Криклий
14:55
В Украине запрещены к приватизации 219 стратегических объектов
14:35
В Украине повысили тарифы на воду
14:34
Чилийская медная промышленность пройдет свой пик в 2027 г.
14:29
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
14:28
Украина за 7 мес. снизила транзит нефти в Европу на 12,9%
14:28
Украина за 7 мес. снизила транзит нефти в Европу на 12,9%
14:27
Китайские металлурги продолжают верить в будущее
14:20
Кабмин назначил врио главы УЗ
14:06
РУСАЛ в 2020 году инвестирует 5,2 млрд в модернизацию САЗа и ХАЗа
13:41
Мечел ввел в эксплуатацию две новые линии перемотки канатной проволоки
13:30
Glencore сократила производство меди и никеля
12:50
В Раде предложили воссоздать Министерство промышленной политики
12:34
Кабмин заморозит выплату премий топ-менеджменту Нафтогаза
12:19
Начато банкротство торгового дома АвтоКрАЗ Константина Жеваго
12:08
Украинские власти и Евросоюз хотят обойти мораторий на экспорт отечественного кругляка
11:56
В Украине с марта повысят пособие по безработице
11:47
Коломойский и Боголюбов передумали выводить дивиденды со своих ГОКов и ферросплавных заводов
04.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!