Кабмин погасил часть долга по зарплате шахтерам

Государственная казначейская служба Украины в среду перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения платежей, связанных с выплатой заработной платы.Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

"Уже сегодня Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что деньги будут перечислены на ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Шахтоуправление", "Южнодонбасское No1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь», ГП "Торецкуголь", ГП "Первомайскугол", ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь".

"В 2020 году в соответствии с выписки из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли» по КЭКР 2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)» предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней. Горняки получат деньги в ближайшее время", - заявили в Министерстве.

Напомним, в декабре Государственная казначейская служба Украины перечислила 322,6 млн гривен на выплату зарплат шахтерам.

18 декабря на своем заседании правительство приняло решение о выделении 322 млн гривен на зарплаты шахтерам. А 13 ноября угледобывающие предприятия получили на эти цели 1 млрд гривен.





МинПром

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