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Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
05.02.20 14:29
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Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе – за газ, и его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя.Об этом он написал в своем Telegram-канале.
“Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф”, – пишет Гончарук.
“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.
Объяснение премьера – несмотря на разделение тарифа на 2 части, совокупная стоимость двух платежек на газ и за транспортировку, которые поступили в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.
Как будет в феврале.
Плата за транспортировку газа – по словам Гончарука, для граждан, не использующих газ, будет минимальна.
Стоимость распределения газа на приготовление пищи – 2,8 грн.
Как ранее заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ, где будут “правильно” отображены стоимость транспортировки и потребления газа.
Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.
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