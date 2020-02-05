Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе – за газ, и его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя.Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф”, – пишет Гончарук.

“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.

Объяснение премьера – несмотря на разделение тарифа на 2 части, совокупная стоимость двух платежек на газ и за транспортировку, которые поступили в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

Как будет в феврале.



Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Не нужно дополнительно обращаться за этим.

Плата за транспортировку газа – по словам Гончарука, для граждан, не использующих газ, будет минимальна.

Стоимость распределения газа на приготовление пищи – 2,8 грн.

Как ранее заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ, где будут “правильно” отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...