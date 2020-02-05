Кабмин назначил врио главы УЗ Временно исполняющим обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» назначен Марчек Желько. Соответствующее распоряжение Кабмина от 5 февраля опубликовано на правительственном портале. " Положить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества «Украинская железная дорога», исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества «Украинская железная дорога» Марчека Желько", - сказано в документе. Желько вошел в состав правления «Укрзализныци» в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании «Укрросметалл». До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО «Днепроспецсталь» (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's.



Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря 2019 года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.

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