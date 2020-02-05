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Кабмин назначил врио главы УЗ
05.02.20 14:20
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Временно исполняющим обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» назначен Марчек Желько. Соответствующее распоряжение Кабмина от 5 февраля опубликовано на правительственном портале.
Желько вошел в состав правления «Укрзализныци» в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании «Укрросметалл». До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО «Днепроспецсталь» (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's.
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