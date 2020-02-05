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Чилийская медная промышленность пройдет свой пик в 2027 г.
05.02.20 14:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Чилийская государственная комиссия по меди (Cochilco) подготовила прогноз развития национальной медной отрасли на период до 2030 г. на основании проектов, которые уже реализуются или анонсированы местными и зарубежными компаниями.
По ее оценкам, производство меди в стране возрастет на 20,5% за 11 лет и в 2030 г. достигнет 7,04 млн. т. Однако при этом оно сократится к исходу десятилетия на 4% по сравнению с рекордными 7,33 млн. т в 2027 г.
Как отмечает Cochilco, к 2030 г. добыча меди на функционирующих в настоящее время рудниках упадет на 30% по сравнению с 2018 г. до 4,08 млн. т. Из-за ухудшения качества руды количество линий по обогащению окисленных руд сократится от 31 до 19.
В целом производство меди в товарном концентрате в 2030 г. достигнет 6,3 млн. т по сравнению с 4,3 млн. т в 2018 г. Но объем производства меди с помощью гидрометаллургических процессов уменьшится за тот же период на 52,6%.
По оценкам Cochilco, в 2030 г. мощности по получению металла методом SX-EW (экстракция растворителем и электрохимическое извлечение) в размере до 1,3 млн. т в год окажутся невостребованными из-за отсутствия подходящего сырья.
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