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Китайские металлурги продолжают верить в будущее

05.02.20 14:27 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайская организация CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC), ежемесячно определяющее значение индекса Purchasing Managers’ Index (PMI) для национальной металлургической промышленности, по итогам января 2019 г. данный показатель составил 47,1 баллов, что на 4 балла больше, чем в декабре 2019 г.

Индекс по-прежнему показывает, что участники китайского рынка стали, среди которых проводится опрос, в целом негативно оценивают ближайшие перспективы, однако их ожидания немного улучшились. Правда, полученное значение PMI отражает настроения перед Новым годом по китайскому календарю (25 января), когда угроза коронавируса не считалась такой сильной. 

На тот момент китайские металлургические и металлотрейдерские компании рассчитывали на улучшение ситуации с внутренними и экспортными заказами, хотя оба субиндекса оставались ниже отметки 50 баллов, отделяющей ожидаемый рост от спада. Кроме того, после праздников спрос должен был пойти вверх.

По мнению CSLPC, в феврале китайский рынок стали окажется под давлением вследствие приостановки строек и простоя промышленных предприятий. Но позднее, когда с вирусом удастся справиться, прогнозируется резкий подъем за счет отложенного спроса и новых инвестиций в недвижимость и инфраструктурные проекты.

МинПром



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