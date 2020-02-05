Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

РУСАЛ в 2020 году инвестирует 5,2 млрд в модернизацию САЗа и ХАЗа

05.02.20 14:06
печать
размер текста:

РУСАЛ в 2020 году направит 5,2 млрд рублей на модернизацию Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов. 

Самые крупные проекты будут реализованы в литейном отделении ХАЗа и производстве электродов на САЗе. Также будет обновлено оборудование вспомогательных подразделений. 

В литейном отделении ХАЗа планируется установить систему очистки алюминия-сырца в 10-тонных ковшах. Ее применение позволит повысить чистоту металла и расширить возможные направления для сбыта продукции. Для повышения надежности энергоснабжения электролизного производства будут заменены два трансформатора на одной из кремниево-преобразовательных подстанций.

В 2020 году на производстве электродов САЗа запланирована масштабная модернизация печей обжига анодов, в рамках которой специалисты технической дирекции ведут проработку проектной и рабочей документации, проводят необходимые экспертизы. Реализация будет проходить в несколько этапов. В 2020 году инвестиции составят более 3,6 млрд рублей. Завершение работ по данному инвестиционному проекту запланировано на конец 2023 года. Общие инвестиции в модернизацию производства электродов за этот период составят почти 12 млрд рублей. 

«Постоянное развитие и модернизация производства – это обязательное условие, при котором возможна стабильная деятельность любой компании. Проекты, запланированные на Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах, направлены не столько на достижение мгновенного результата, они позволят этим предприятиям и в долгосрочной перспективе сохранять позиции флагманов мировой алюминиевой отрасли как по качеству, экологичности, так и конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. 

Также в 2020 году планируется завершить строительство третьей карты шламового поля содовых растворов. Новый объект позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить более эффективную работу газоочистных установок.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:41
Мечел ввел в эксплуатацию две новые линии перемотки канатной проволоки
13:30
Glencore сократила производство меди и никеля
12:58
В Раде предложили воссоздать Министерство промышленной политики
12:34
Кабмин заморозит выплату премий топ-менеджменту Нафтогаза
12:19
Начато банкротство торгового дома АвтоКрАЗ Константина Жеваго
12:08
Украинские власти и Евросоюз хотят обойти мораторий на экспорт отечественного кругляка
11:56
В Украине с марта повысят пособие по безработице
11:47
Коломойский и Боголюбов передумали выводить дивиденды со своих ГОКов и ферросплавных заводов
11:41
Кабмин и Deutsche Bahn сегодня подпишут меморандум по УЗ
11:32
Компания Злочевского может купить Газвыдобування
10:42
Гончарук обещает привязать зарплату чиновников к средней по стране
10:37
Зеленский предлагает потратить 3 млрд долл от Газпрома на дороги и медицину
09:58
JSW Steel получила права на разработку двух месторождений
09:34
Минфин разместил ОВГЗ на 2,3 млрд грн
08:58
Львиная доля заработка украинцев уходит на еду
08:25
В 2019 году Китай сократил экспорт нержавейки
04.02.20
17:52
Ведомство Милованова оценило рост ВВП в 2019 году в 3,3%
17:36
Украина выиграла в ВТО вагонный спор с Россией
16:59
Рада снизила ренту на добычу янтаря
16:22
В Украине нет оснований вводить пошлины на импорт дизтоплива
03.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!