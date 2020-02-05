Мечел ввел в эксплуатацию две новые линии перемотки канатной проволоки

Братский завод ферросплавов (БЗФ, входит в Группу Мечел) по итогам 2019 г. увеличил продажи ферросилиция марки ФС75 на 57% относительно 2018 г. Объем реализации составил более 30 тыс. тонн. Об этом написал портал “Металлоснабжение и сбыт”.

Отгрузка данной марки ферросилиция осуществляется в основном клиентам Азиатско-Тихоокеанского региона, где используется для изготовления высокопрочных видов стали.

Завод регулярно проводит испытания различного сырья для выплавки ферросилиция с целью улучшения качественных характеристик продукции. Всего в 2019 г. провели 12 испытаний, по итогам которых ряд материалов уже используется в производстве.

“Рост производства обусловлен большим объемом заказов на рынке. Спрос на ферросплавы нашего производства стабильно растет, и мы поддерживаем этот интерес высоким качеством продукции. Мы добились и снижения себестоимости путем сокращения затрат на обновление оборудования за счет усиления внутренней кооперации: на предприятиях Группы Мечел — Ижстали и Челябинском меткомбинате — для БЗФ изготовили высокостойкие плиты для дробилки сырья и ферросилиция, а также чугунные изложницы для разливки металла”, — рассказал управляющий директор БЗФ Сергей Соколов.



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