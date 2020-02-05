В Раде предложили воссоздать Министерство промышленной политики

Для стабилизации и возрождения отечественной промышленности в Украине необходимо воссоздать Министерство промышленной политики. Об этом заявили сегодня на брифинге в Верховной Раде народные депутаты из парламентского комитета по вопросам экономического развития.

"С целью обеспечить нормализацию и стабилизацию ситуации в промышленности возникла идея и предложение начать дискуссию относительно необходимости введения Министерства промышленной политики в Украине", - отметил глава комитета Дмитрий Наталуха.

Он напомнил, что подобные министерства существуют в таких странах как Австралия, Китай, Индия, Турция, Швеция, Норвегия, Испания, Бразилия. Кроме того в США вопросами развития промышленности занимается госсекретарь по промышленности и безопасности.

"Если мы не сделаем этого, если мы позволим и дальше падать экспорту и объемам промышленного производства, то такое слово как "торговля" в названии нашего Министерства экономразвития можно будет заменить на слово "импорт", - подчеркнул Д.Наталуха. – Поэтому для нас это критический вопрос и мы приглашаем всех к дискуссии относительно необходимости создания отдельного министерства по вопросам промышленной политики".

В свою очередь заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский обратил внимание на то, что украинская промышленность вступила в затяжной кризис из-за неблагоприятной обстановки на внешних рынках и слабости рынка внутреннего. "Мы уже не можем не замечать очевидного, и должны сделать выбор – или у нас будет министерство импорта или будет собственная промышленность и экспорт украинских товаров за границу", - заявил он.

Д.Кисилевский напомнил, что почти все торговые партнеры Украины последовательно внедряют протекционистские меры для защиты своей промышленности. "Никто не стыдится протекционизма, и только Украина, к сожалению, продолжает верить в байки про существование свободного рынка и то что его невидимая рука как-то поможет украинской экономике", - отметил он.

По словам народного депутата, падение промышленности ставит под угрозу два миллиона рабочих мест в Украине, которые создают 25% украинского ВВП. Кроме того это грозит и существенным недобором налогов в местные бюджеты.

"Поэтому вопрос развития отечественной промышленности и украинских регионов - это вопрос национальной и экономической безопасности Украины. Нельзя сидеть и ждать что все как то само собой решится. Роль координатора разработки стратегических решений по украинской промышленности, по нашему мнению, может выполнять Министерство промышленной политики или Министерство промышленности, назвать можно как угодно, главное, чтобы мы в государстве имели целенаправленную промышленную политику, которая будет работать на благо украинской экономики. Это вопрос национальной безопасности и его нужно решить как можно скорее", - резюмировал Д.Кисилевский.

Первый заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута отметил, что предлагается создать не только министерство, но и определенные департаменты под ним, которые будут заниматься разработкой промышленной политики и контролем за ее выполнением.

Председатель комитета по вопросам национальной обороны Александр Завитневич в свою очередь заявил, что падение промпроизводства может нести угрозу для экономической безопасности государства, а также выразил поддержку инициативы о создании Министерства промполитики.



МинПром

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