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Glencore сократила производство меди и никеля

05.02.20 13:30 , Металлоснабжение с сбыт
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ранснациональная горнодобывающая корпорация Glencore подвела итоги своей деятельности в 2019 г. По сравнению с предыдущим годом она сократила производство меди, никеля и феррохрома, но увеличила выпуск кобальта. Производство цинка не изменилось.

В 2019 г. Glencore получила на предприятиях, непосредственно находящихся по ее управлением, 1,3 млн. т меди, что на 6% меньше, чем в 2018 г. Основные изменения произошли в Африке. Закрытие рудника Mutanda и остановка завода Mopani для проведения модернизации были частично компенсированы расширением добычи меди и кобальта на руднике Kamoto Copper Company (KCC), в ДР Конго.

За счет этого Glencore увеличила в прошлом году производство кобальта на 10% по сравнению с 2018 г., до 46,3 тыс. т. Корпорации Glencore принадлежит 75% этого предприятия, остальные 25% находятся в собственности государственной компании Gecamines.

Производство цинка составило в прошлом году у Glencore 1,07 млн. т, примерно столько же, сколько и годом ранее. Рост добычи в Австралии и Перу был уравновешен некоторым спадом в Казахстане, на комбинате «Казцинк».

Никелевое подразделение Glencore получило в 2019 г. 120,6 тыс. т металла, снизив выпуск на 3% по сравнению с предыдущим годом. Причиной спада стала авария на руднике Koniambo в Новой Каледонии, вызвавшая ряд простоев.

МинПром

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