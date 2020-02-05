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Кабмин заморозит выплату премий топ-менеджменту Нафтогаза

05.02.20 12:34
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Кабинет министров попросил наблюдательный совет “Нафтогаза” приостановить выплату премий топ-менджменту компании за победу над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на источник в правительстве. 

По словам источника издания, Кабмин направил письмо наблюдательному совету компании, в котором говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий. 

В правительстве не уверены, что уплаченные “Газпромом” деньги в рамках соглашения о новом транзитном контракте, можно считать взысканными. 

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку “разобраться с вопросом” премии в 1% топ-менеджмента “Нафтогаза” от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК “Нафтогаз”. 

Топ-менеджмент “Нафтогаза” получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский “Газпром”. 

Наблюдательный совет “Нафтогаза” проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом. 

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов — 1% от суммы выигрыша в споре с “Газпромом”. В 2018 году было выплачено 20 млн долларов. 

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. 

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков “Нафтогаза” и “Газпрома”, согласие “Газпрома” выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. 

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что “Нафтогаз” отзовет иск против российского “Газпрома” на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года. 

27 декабря ”Нафтогаз” получил от “Газпрома” 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

МинПром

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