Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Начато банкротство торгового дома АвтоКрАЗ Константина Жеваго

05.02.20 12:19
печать
размер текста:

Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по о банкротстве ООО “Торговый Дом “АвтоКрАЗ”. Согласно судебным материалам, инициатором возбуждения этого дела стал “Торговый Дом “Полтавский автоагрегатный завод” из-за долга в 2,3 млн грн, передает Finbalance. 

В госреестре собственником ООО “Торговый Дом “Полтавский автоагрегатный завод” указан местный юрист Руслан Дробот, однако предприятие ранее входило в состав холдинговой компании ПАО “АвтоКрАЗ”, принадлежащей бизнесмену и экс-народному депутату Украины Константину Жеваго

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора “Дельта Банка” и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО “АвтоКрАЗ” Константина Жеваго. 

Как сообщалось, по иску “Ощадбанка” Хозсуд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО “АвтоКрАЗ” (Кременчуг Полтавской области), признав денежные требования Ощадбанка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника. 

ПАО “Полтавский автоагрегатный завод” в январе 2019 года признан банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО “Херсонский завод карданных валов”, а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году. 

АО “АвтоКрАЗ” — единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. 

В прошлом году реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% — на внутреннем рынке.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:34
Кабмин заморозит выплату премий топ-менеджменту Нафтогаза
12:08
Украинские власти и Евросоюз хотят обойти мораторий на экспорт отечественного кругляка
11:56
В Украине с марта повысят пособие по безработице
11:47
Коломойский и Боголюбов передумали выводить дивиденды со своих ГОКов и ферросплавных заводов
11:41
Кабмин и Deutsche Bahn сегодня подпишут меморандум по УЗ
11:32
Компания Злочевского может купить Газвыдобування
10:42
Гончарук обещает привязать зарплату чиновников к средней по стране
10:37
Зеленский предлагает потратить 3 млрд долл от Газпрома на дороги и медицину
09:58
JSW Steel получила права на разработку двух месторождений
09:34
Минфин разместил ОВГЗ на 2,3 млрд грн
08:58
Львиная доля заработка украинцев уходит на еду
08:25
В 2019 году Китай сократил экспорт нержавейки
04.02.20
17:52
Ведомство Милованова оценило рост ВВП в 2019 году в 3,3%
17:36
Украина выиграла в ВТО вагонный спор с Россией
16:59
Рада снизила ренту на добычу янтаря
16:22
В Украине нет оснований вводить пошлины на импорт дизтоплива
15:28
Британия запретит продажу автомобилей с ДВС с 2035 года
14:48
Кабмин готов продать половину Нафтогаза и Укрзализныци
13:56
В Омане готовят к запуску мини-милл по производству арматуры
13:16
Русал остановил добычу бокситов в Гайане
03.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!