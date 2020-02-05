В Украине с марта повысят пособие по безработице

На внеочередном заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, состоявшемся 31 января, был одобрен проект бюджета Фонда на 2020 год.

Также организация одобрила повышение пособия по безработице с 1 марта. Об этом сообщается в Facebook Государственной службы занятости.

Правление Фонда приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице до таких сумм:

- для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен;

- для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.



МинПром

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