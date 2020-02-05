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В Украине с марта повысят пособие по безработице

05.02.20 11:56
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На внеочередном заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, состоявшемся 31 января, был одобрен проект бюджета Фонда на 2020 год. 

Также организация одобрила повышение пособия по безработице с 1 марта. Об этом сообщается в Facebook Государственной службы занятости. 

Правление Фонда приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице до таких сумм: 

- для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен;

- для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.

МинПром

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