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В Украине с марта повысят пособие по безработице
05.02.20 11:56
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На внеочередном заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, состоявшемся 31 января, был одобрен проект бюджета Фонда на 2020 год.
Также организация одобрила повышение пособия по безработице с 1 марта. Об этом сообщается в Facebook Государственной службы занятости.
Правление Фонда приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице до таких сумм:
- для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен;
- для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.
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