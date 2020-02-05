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Кабмин и Deutsche Bahn сегодня подпишут меморандум по УЗ

05.02.20 11:41
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Сегодня украинское правительство ожидает приезда немецкой делегации, с которой будет подписан меморандум о сотрудничестве, это будет происходить в несколько этапов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Радио НВ.

"5 февраля приезжает немецкая делегация, и мы будем подписывать документы с ними, меморандум уже о сотрудничестве, а не о намерении. И, собственно, мы будем это в несколько этапов делать, никто не торопится, чтобы принимать вслепую решения. Мы должны четко понять, какие максимальные выгоды мы от этого получим, от этого сотрудничества... Должны быть конкретные показатели, ответственность, финансовая мотивация, финансовая ответственность, что они инвестируют, на каких этапах. Вот когда мы все эти вещи проработаем, тогда мы сможем сказать, какой механизм это будет”, — заявил министр.

Он отметил, что базово речь идет об аудите, консалтинге, подготовке к трансформации.

Ранее на “Украинском завтраке” в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии на 10 лет.

МинПром

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