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Компания Злочевского может купить Газвыдобування

05.02.20 11:32
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ООО "Альянс ЭССЭТ Менеджмент" (Киев), конечным бенефициарным собственником которой является Николай Злочевский, изучает возможность покупки ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" (Полтава), ранее принадлежавшего британской нефтегазовой компании с активами в Украине Cadogan Petroleum.

Вопрос о предоставлении Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разрешения "Альянс ЭССЭТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале "Газвыдобування", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления, согласно повестке дня на сайте ведомства, планируется рассмотреть 6 февраля.

Как сообщалось, в начале октября 2019 года Cadogan Petroleum сообщила о достижении договоренности с "Укринвест Групп" (Киев) по продаже своей "дочки" ПК "Газвыдобування" за $2,8 млн.

"Продажа ООО "Газвыдобування" - часть плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине посредством разумного использования своих денежных средств и монетизации активов", – сообщала тогда компания. По ее данным, на то время ПК не имела лицензий на разработку углеводородов.

В соответствии с данными Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, "Газвыдобування" владеет лицензией на поставку природного газа.

Выручка ПК "Газвыдобування" в 2018 году после нулевого показателя в 2017 году составила 347,26 млн грн, в результате компания получила чистую прибыль 21,22 млн грн по сравнению с чистым убытком 71,97 млн грн в 2017-м.

В декабре 2019 года "Укринвест Групп" перепродало "Газвыдобування" ООО "Финансовая компания "Экспрес Инвест" Александра Зиновьева.

В прошлом году Cadogan Petroleum также достигла договоренности с "Укринвест Групп" по продаже другой "дочки" ООО "Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.) за $1,2 млн. До этого, в апреле, из сообщения АМКУ стало известно, что возможность покупки "Астроинвест-Украина" рассматривала также Burisma Holdings Злочевского.

МинПром

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