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Львиная доля заработка украинцев уходит на еду

05.02.20 08:58
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Доля расходов на питание в Украине остается одной из самых высоких в мире. Это стало понятно после исследования, проведенного министерством сельского хозяйства США по расходам на питание в более чем 100 странах мира, сообщили в Институте аграрной экономики. Об этом пишет газета "Сегодня".

"Каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил 858 долларов за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%", – рассказал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции НАЦ "Институт аграрной экономики", к.э.н. Богдан Духницкий.

По его словам, Украина занимает 93 место в рейтинге, который составили в США.

Наша страна опережает Уганду (доля расходов на питание – 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

Возглавляют рейтинг такие страны как США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, где потребительский расход жителей на еду не превышает 10% от доходов.

Граждане Германии, Нидерландов, Финляндии, Катара, Бельгии, Южной Кореи выделяют на питание лишь до 15% от других расходов. Жители Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии, Израиля, Уругвая, Кувейта, Китая, Турции и других стран тратят на еду от 16% до 25%.

Даже в соседних странах – в Беларуси, Грузии, России, Узбекистане – люди тратят на овощи, крупы, мясо и молочные продукты меньше, чем украинцы. В этих государствах, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае показатель не превышает 30%.

По данным Госстата, в 2018 году одно домохозяйство в Украине тратило на питание дома 3 963 гривни в месяц. Больше всего денег выделялось на мясо – 928 гривен, хлеб – 576 гривен, молоко, сыр и масло – 575 гривен, овощи и картофель – 497 гривен, а меньше всего – на безалкогольные напитки (218 гривен), яйца (124 гривны) и масло (117 гривен). По сравнению с 2017 годом наблюдался рост затрат на все группы продуктов питания.

Сравнение расходов на питание Госстата и американского исследования сопоставимы, полагает Духницкий. Ведь, согласно расчетам, сделанным в США, по актуальным валютным курсам 2018 года расходы на продукты питания на одного человека в Украине составляли 23 338 гривен, а по информации Госстата, в пересчете на одного человека в год этот показатель тогда составлял 22 538 гривен.

"Таким образом, реальные доходы большинства населения Украины заставляют тратить почти все средства на самые необходимые товары и услуги, прежде всего на продукты питания, и не позволяют делать сбережения", – подытожил Духницкий.

МинПром

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