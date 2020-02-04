Украина выиграла в ВТО вагонный спор с Россией Апелляционный орган Всемирной торговой организации удовлетворил жалобу Украины на проигранное решение по делу, касающемуся введенного РФ запрета на экспорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.



В августе 2018 года Украина обжаловала решение ВТО об ограничении на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов.



Решение по апелляции в пользу Украины будет официально опубликовано во вторник вечером.



Украина подала иск в ВТО в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 год сократился более чем в 20 раз — с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.



В рамках дела Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия и непринятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации привели к дискриминации, неоправданным препятствиям в торговле и несоблюдению установленной процедуры оценки соответствия товара.



Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства по непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, что, в свою очередь, создает преимущества для национальных производителей.



МинПром



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