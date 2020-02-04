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Ведомство Милованова оценило рост ВВП в 2019 году в 3,3%

04.02.20 17:52 , Интерфакс-Украина
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста, сообщило Министерство экономики во вторник.

"Существенно замедлился рост Сводного индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - до 1,6% в целом за 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг", – отметило ведомство в "Обзоре экономической активности 2019".

Замедление СИП с 3,6% в 2018 году, по данным Минэкономики, происходило, прежде всего, из-за сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился на 1,8% после трехлетнего роста (в 2018 год – на 1,6%).

Также, несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство – до 1,1% с 8% годом ранее.

Согласно обзору, в торговле темпы роста в минувшем году также сократились с 4,6% до 3,1%, тогда как в строительстве они ускорились с 8,5% до 20%.

В соответствии с документом, в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.

Минэкономики указывает, что оценка ВВП осуществлена с учетом оперативной информации Госкомстата по показателям оборота оптовой и розничной торговли, а также объемов грузо- и пассажирооборота.

"В 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов, однако действие факторов, влиявших на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будет несколько сдерживать рост экономики в целом", – отмечает ведомство, не уточняя прогноза.

Как сообщалось, Нацбанк Украины на минувшей неделе также ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2019 году с 3,5% до 3,3% из-за снижения темпов роста в четвертом квартале до 2,2%.

В то же время НБУ сохранил прогноз реального роста ВВП на 2020-2021 гг. на 3,5% и 4% соответственно, ожидая роста на 4% и в 2022 году.

МинПром

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