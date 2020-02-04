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Рада снизила ренту на добычу янтаря

04.02.20 16:59
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу января с 25% до 10% с 2022 года, при этом до конца 2020 года будет действовать временная ставка 5%, а в 2021-м – 8%.

За соответствующий законопроект проголосовали 290 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Комитет на заседании принял решение учесть поданные народными депутатами предложения относительно уменьшения ставки рентной платы на добычу янтаря до 10% и временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8%. Таким образом, ставка 10% будет действовать с 1 января 2022 года", – сказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.

Увеличение рентной платы с 5% до 25% в 2016 году привело к снижению поступлений по этой статье в бюджет, отметил он.

"Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", – сказал Ковальчук.

МинПром

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