В Украине нет оснований вводить пошлины на импорт дизтоплива На сегодняшний день в Украине нет оснований вводить пошлины на импорт дизельного топлива. Об этом говорится в письме Украинской зерновой ассоциации к премьер-министру Алексею Гончаруку копия которого есть в распоряжении МинПрома.



Аграрии подчеркивают, что с введением пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ, аграрный комплекс Украины будет терять большие средства, как в результате роста цен на топливо, так и вследствие роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на топливо.



В документе отмечается, что статистика из открытых источников свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизельного топлива в Украину.



В частности доля российского дизельного топлива в поставках на рынок Украины снизилась с 42% в 2018 году до 36% в 2019 году, в то время как доля украинской продукции увеличилась с 11% до 12%. При этом поставки российского дизтоплива на внутренний рынок Украины в 2019 уменьшились на 8%, до 2,5 млн тонн. Кроме того внутреннее производство дизельного топлива в 2019 году увеличилось на 10%, до 810 тыс. тонн.



"Уменьшение доли российского дизельного топлива на рынке Украины до 36% лишь частично отражает тенденцию, которая наметилась с августа 2019 г., когда был введен акциз на российское дизтопливо, которое поставляется по трубопроводам. Если в январе-июле 2019 доля российского дизтоплива составляла 44%, то уже в августе-октябре 2019 - только 20%, что свидетельствует о дальнейшем снижении поставок российского дизтоплива на украинский рынок", - подчеркивается в документе.



В связи с этим Украинская зерновая ассоциация обратилась к премьер-министру с просьбой содействовать в отказе ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" в инициировании антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ.



Напомним, ранее эксперты рынка отмечали, что ведение пошлины на импорт нефтепродуктов негативно скажется и на благосостоянии населения Украины, поскольку будет способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что, в свою очередь, будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины



МинПром



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