Кабмин готов продать половину Нафтогаза и Укрзализныци

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.
По словам первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в государственной собственности, при этом обеспечив возможность дальнейшего эффективного управления ими.
Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.
Всего в перечень вошли три группы объектов.
В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:
- АО НАК "Нафтогаз Украины";
- ГАХК "Артем";
- ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";
- ПАО "Завод "Фиолент";
- ПАО НВО "Киевский завод автоматики";
- АО "Укрзализныця";
- АО "Укрпошта";
- АО "Хартрон";
- ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".
Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.
В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.
Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.