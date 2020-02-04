Кабмин готов продать половину Нафтогаза и Укрзализныци Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.



По словам первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в государственной собственности, при этом обеспечив возможность дальнейшего эффективного управления ими.



Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.



Всего в перечень вошли три группы объектов.



В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:



- АО НАК "Нафтогаз Украины";



- ГАХК "Артем";



- ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";



- ПАО "Завод "Фиолент";



- ПАО НВО "Киевский завод автоматики";



- АО "Укрзализныця";



- АО "Укрпошта";



- АО "Хартрон";



- ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".



Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.



В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.



Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.



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