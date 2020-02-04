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Русал остановил добычу бокситов в Гайане

04.02.20 13:16
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Российский "Русал" сообщает, что в результате не контролируемых органами власти и правопорядка Гайаны длительных противоправных действий, включающих поджог опор линий электропередач и другого имущества компании, а также перекрытие реки, принято решение о приостановке и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana (BCGI). Соответствующие уведомления направлены 326 местным сотрудникам.

В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти компания не видит возможности для продолжения бизнеса в Гайане. В целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты.

Приостановка работы BCGI не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, уверены в алюминиевой компании.

По итогам 9 месяцев 2019 года на BCGI было добыто 1,009 млн т бокситов, что составило 8,4% от всей добычи бокситов на предприятиях ОК "Русал".

В середине февраля прошлого года "Русал" уже приостанавливал добычу в Гайане. Тогда причиной послужили массовые нарушения трудовой дисциплины рабочими, которые требовали дополнительного повышения заработной платы. Местное издание Demerara Waves писало, что компания уволила часть сотрудников, принимавших участие в забастовке.

После этих событий власти Гайаны заявили о возможном закрытии BCGI. "Мы просто не можем сохранять статус-кво в текущем виде", — говорил министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн. Власти объявили о намерении провести полную техническую и юридическую оценку деятельности "дочки" ОК РУСАЛ. Осенью 2019 года компания вновь столкнулась с забастовкой. После этого местное издание Kaieteur News сообщило, что компания начала готовить оборудование, размещенное в стране, к демонтажу и продаже.

МинПром

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