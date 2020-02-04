Лукашенко заявил о потеплении отношений с США Период холода в белорусско-американских отношениях закончился. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает БЕЛТА.



"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира", - заявил белорусский лидер.



"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!" - отметил президент.



А.Лукашенко также сообщил, что у него с госсекретарем США Майком Помпео "заочно давние отношения". "Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один", - сказал он.



Как известно, М.Помпео 1 февраля встретился с президентом Белоруссии А.Лукашенко в Минске. М.Помпео заявил, что США готовы на 100% обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам. Он также сообщил, что его визит приблизил страны к решению вопроса о снятии санкций.



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