Коронавирус привел к приостановке автозавода Hyundai Hyundai Motor Co. приостанавливает производство в Южной Корее на этой неделе из-за нехватки компонентов, которые поставляются из охваченного коронавирусом Китая.



Таким образом, Hyundai стал первым из глобальных автопроизводителей, который был вынужден приостановить операции за пределами КНР из-за последствий вспышки заболевания.



В сообщении Hyundai отмечается, что компания столкнулась с нехваткой элементов электропроводки, выпускаемой на ее китайском предприятии, где производство было остановлено после выявления случая заражения коронавирусом.



Предприятие может возобновить работу 11-12 февраля, сообщает агентство Bloomberg.



"Компания оценивает различные шаги для минимизации подрыва операций, в том числе ищет альтернативных поставщиков в других регионах, - говорится в сообщении Hyundai. - Hyundai будет внимательно следить за событиями в Китае и примет все необходимые меры для быстрой нормализации операций".



Приостановка затронет все семь предприятий Hyundai в Южной Корее и коснется производства новой версии самых популярных седанов Hyundai - Sonata, а также первого внедорожника Genesis - люксового бренда компании.



Kia Motors Corp. объявила о приостановке операций на двух заводах в Южной Корее из-за нехватки деталей, выпускаемых в Китае.



В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.



Акции Hyundai подорожали на 0,4% по итогам торгов в Сеуле во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 4,3%.



Согласно прогнозу IHS Markit, распространение коронавируса в Китае может привести к быстрому закрытию предприятий автопроизводителями в КНР, что сократит производство автомобилей в стране в первом квартале 2020 года более чем на 1,7 млн машин, или 32%.



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