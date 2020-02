US Steel не спешит возвращать в строй остановленную домну в Кошице Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила, что остановленная в прошлом году доменная печь на комбинате U.S. Steel Kosice в Словакии не вернется в строй до конца текущего года из-за неблагоприятной конъюнктуры на региональном рынке.



В 2019 г. словацкое подразделение компании выплавило 3,9 млн. т стали, на 22% меньше, чем в тот же период годом ранее, и сократило производство готового листового проката на 19% до 3,59 млн. т. При этом в четвертом квартале спад составил 36% по стали и 29% по готовому прокату.



По словам финансового директора U.S. Steel Кристин Бривс, первый квартал 2020 г. будет вообще сложным с точки зрения спроса и цен. Однако в дальнейшем американский рынок листового проката должен восстановиться благодаря активизации спроса со стороны таких отраслей как строительство и автомобилестроение.



В США U.S. Steel приостановила в 2019 г. работу двух доменных печей. Прошлый год она завершила с убытком в размере $642 млн., тогда как по итогам 2018 г. получила прибыль в $1,18 млрд. В 2020 г. компания планирует выплавить в США около 9,1 млн. т стали, на 6,5% меньше, чем годом ранее.



МинПром

