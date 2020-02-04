Выплавка стали в Китае снизилась из-за коронавируса Вспышка коронавируса в Ухане, крупнейшем городе провинции Хубэй, и введенные в Китае карантинные меры оказали заметное воздействие на металлургическую промышленность КНР.



В ряде крупных городов, включая Пекин, Шанхай, Чунцин, а также в провинциях Гуандун, Цзянсу, Фуцзянь и Чжэцзян промышленные предприятия вернутся к работе не ранее 9 февраля, тогда же планируется возобновить и строительные работы. Это должно привести к снижению спроса на стальную продукцию.



Работа в порту Таншаня приостановлена. В то же время, как отмечает китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM), запасы железной руды на металлургических комбинатах и в портах достаточны, чтобы обеспечить их работу, по меньшей мере, до 9 февраля.



Многие мини-заводы с электропечами на юго-востоке и в центре Китая приостановили работу, как минимум, до 5 февраля. Некоторые компании в этих регионах сообщили, что сократят производство в феврале более чем на 30%. Компания Maanshan Iron & Steel (Magang) в провинции Аньхой, входящая в группу Baowu, заявила, что уменьшит выпуск в феврале на 20% из-за проблем с логистикой.



Кроме того, ряд компаний, в частности, Rizhao Steel, Laigang Yongfeng и Shiheng Special Steel приостановили работу прокатных станов. По их оценкам, в феврале они произведут на 20-30% продукции меньше, чем в обычные месяцы.



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