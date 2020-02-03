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Бразилия в январе сократила экспорт руды из-за дождей

03.02.20 16:24
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Экспорт железной руды из Бразилии в январе упал примерно на 19% по сравнению с предыдущим месяцем, так как проливные дожди в конце месяца сдерживали поставки. Объемы упали более чем на 39% по сравнению с годом ранее, сообщает ArgusMedia.

По данным министерства экономики Бразилии, экспорт в январе составил 20,08 млн. тонн по сравнению с 24,67 млн. тонн в декабре и 33,13 млн. тонн в январе 2019 года.

Снижение в январе также произошло из-за снижения добычи компанией Vale, поскольку 25 января 2019 года в результате крупной аварии на шахте были закрыты некоторые шахты.

Рекордные проливные дожди с 23 января привели к перемещению тысяч людей и гибели нескольких человек в крупной железорудной провинции Минас-Жерайс.

Доставка железной руды из бразильских портов в крупнейшие китайские порты обычно занимает до 45 дней, поэтому дефицит поставок в основном будет ощущаться в марте.

МинПром

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