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Австралийская TerraCom намерена выкупить Universal Coal

03.02.20 15:58 , Steelland
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Австралийская угледобывающая компания TerraCom Ltd в понедельник предложила выкупить оставшиеся акции Universal Coal PLC, которыми она еще не владеет, в рамках сделки, которая оценивает компанию примерно в 175 миллионов австралийских долларов (около 120 миллионов долларов США).

В рамках сделки с наличными и акциями универсальный акционер получит 10 центов наличными и около 0,6026 новых акций TerraCom за каждую имеющуюся акцию Universal.

Предложение оценивает каждую акцию Universal в 33,5 цента, что на 42,6% выше цены закрытия пятницы.

Основная добывающая шахта TerraCom - Blair Athol - находится в Квинсленде, а основные подразделения Universal - в Южной Африке.

"Предложение позволит обеим компаниям продолжить успешную эксплуатацию угольных месторождений с улучшенным географическим разнообразием и расширением производственных площадей", - говорится в заявлении TerraCom.

Интерес к сделки вызван тем, что Австралия сталкивается с критикой экологических активистов, которые обвиняют страну в порочной, по их мнению, политике использования старых углеродных кредитов для учета будущих целевых показателей выбросов, что также стало основным камнем преткновения на климатическом саммите ООН в декабре.

Австралия, которая полагается на угольную энергетику, делающую ее одним из крупнейших в мире источников выбросов углерода на душу населения, в прошлом году одобрила разработку еще одной гигантской угольной шахты индийской компанией Adani Enterprises.

Акции TerraCom упали примерно на 1,6%, в то время как акции Universal выросли на 12,8%, достигнув более чем трехмесячного максимума.

МинПром

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