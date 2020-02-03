Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Акции Ferrexpo дешевеют вторую неделю подряд

03.02.20 12:56
печать
размер текста:

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) с 27 по 31 января снизились на 1,2%, или на 0,017 фунта стерлингов за акцию и достигли значения в 1,391 фунта стерлингов за акцию, продолжив падение 2-ю неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 27 января акции компании котировались на уровне 1,408 фунта стерлингов, после чего 28 января котировки акций повысились до 1,4305 фунта стерлингов, а 29 января - до 1,433 фунта стерлингов, в дальнейшем котировки акций пошли на снижение, снизившись 30 января до 1,404 фунта стерлингов и 31 января - до 1,391 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 13,5% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщалось, за последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:13
Газпром в январе использовал мощности украинской ГТС менее чем наполовину
11:32
В Украине выросли продажи новых автомобилей
11:15
Нефть дешевеет из-за падения потребления в Китае
10:31
В январе госбюджет недобрал почти четверть доходов
09:49
В украинских ПХГ остается почти 17 млрд куб м газа
09:18
Цены на медь падают из-за коронавируса
08:04
В 2019 году Япония сократила экспорт стали на 7,5%
31.01.20
17:52
Дочка Volkswagen покупает американского производителя грузовиков
16:36
Китайские мощности по производству стали превысили 1,2 млрд тонн
16:28
Устранение коррупции даст возможность для развития ломозаготовки
15:26
Норникель поставил рекорд по добыче меди
15:16
ГОКи Метинвеста увеличили производство концентрата по итогам 2019 года
14:52
Розничные сети снизили цены на автогаз
14:07
Зеленский позвал американских инвесторов на украинский шельф
13:44
Метинвест в 2019 году снизил производство готовой продукции
12:59
Государство должно стимулировать использование шлаков в строительстве
12:57
Украина надеется на отмену стальной пошлины Трампа - Зеленский
12:04
Eurofer снизила прогноз стального потребления в ЕС
11:43
Украинский суд заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа
11:17
Fortescue анонсировала увеличение поставок железной руды
30.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!