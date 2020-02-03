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Акции Ferrexpo дешевеют вторую неделю подряд
03.02.20 12:56
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Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) с 27 по 31 января снизились на 1,2%, или на 0,017 фунта стерлингов за акцию и достигли значения в 1,391 фунта стерлингов за акцию, продолжив падение 2-ю неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.
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