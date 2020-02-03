Акции Ferrexpo дешевеют вторую неделю подряд Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) с 27 по 31 января снизились на 1,2%, или на 0,017 фунта стерлингов за акцию и достигли значения в 1,391 фунта стерлингов за акцию, продолжив падение 2-ю неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.



Согласно им, 27 января акции компании котировались на уровне 1,408 фунта стерлингов, после чего 28 января котировки акций повысились до 1,4305 фунта стерлингов, а 29 января - до 1,433 фунта стерлингов, в дальнейшем котировки акций пошли на снижение, снизившись 30 января до 1,404 фунта стерлингов и 31 января - до 1,391 фунта стерлингов.



Сделки совершались на протяжении недели.



С начала года котировки акций компании снизились на 13,5% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).



Как сообщалось, за последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза



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