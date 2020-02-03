В Украине выросли продажи новых автомобилей

В январе 2020 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 7,1 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".
Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyot в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга.
В то же время, январский лидер прошлого года – Renault, несмотря на 31% рост, опустился на ступеньку ниже с результатом 1055 авто.
Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 шт. Чешская Skoda, год назад замыкавшая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место.
Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто.
Также в ТОП-10 продаж января 2020 года вошли такие марки: Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Merctdes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot– 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).
Согласно сообщению, по итогам января самым востребованным автомобилем на украинском рынке новых легковых автомобилей стал автомобиль Toyota RAV-4- 513 продаж.