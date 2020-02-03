Нефть дешевеет из-за падения потребления в Китае Цены на нефть в понедельник продолжили снижаться из-за опасений в отношении спроса после вспышки коронавируса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, передает Reuters.



Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI на прошлой неделе подешевели четвертую неделю кряду после отмены авиакомпаниями рейсов в Китай. Кроме того, во второй по величине экономике мира нарушены цепочки поставок, что заставило крупнейшую нефтеперерабатывающую компанию КНР Sinopec сократить производство.



Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,65% до $56,25 за баррель к 08:14 по киевскому времени после падения почти на 12% в январе - максимального с ноября 2018 года.



Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 0,12% до $51,50 за баррель, ранее достигнув сессионного минимума в $50,42. Цена на WTI за январь упала на 15,6%, максимально с мая.



Саудовская Аравия инициировала обсуждение переноса предстоящей встречи ОПЕК+ на начало февраля с марта, сообщили четыре источника в ОПЕК+ на прошлой неделе после того, как резкое снижение цен на нефть встревожило Эр-Рияд.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



