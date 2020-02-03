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Нефть дешевеет из-за падения потребления в Китае

03.02.20 11:15
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Цены на нефть в понедельник продолжили снижаться из-за опасений в отношении спроса после вспышки коронавируса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI на прошлой неделе подешевели четвертую неделю кряду после отмены авиакомпаниями рейсов в Китай. Кроме того, во второй по величине экономике мира нарушены цепочки поставок, что заставило крупнейшую нефтеперерабатывающую компанию КНР Sinopec сократить производство.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,65% до $56,25 за баррель к 08:14 по киевскому времени после падения почти на 12% в январе - максимального с ноября 2018 года.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 0,12% до $51,50 за баррель, ранее достигнув сессионного минимума в $50,42. Цена на WTI за январь упала на 15,6%, максимально с мая.

Саудовская Аравия инициировала обсуждение переноса предстоящей встречи ОПЕК+ на начало февраля с марта, сообщили четыре источника в ОПЕК+ на прошлой неделе после того, как резкое снижение цен на нефть встревожило Эр-Рияд.

МинПром

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