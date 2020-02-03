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Цены на медь падают из-за коронавируса

03.02.20 09:18
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Медь начала дешеветь 14 января, когда стало известно о первой жертве коронавируса, – к тому времени в Китае был выявлен 41 случай заболевания. Об этом пишет газета "Ведомости".

С тех пор она подешевела на 11,7% до 5562 долл. за тонну в пятницу, 31 января. Это минимум за почти три года – последний раз столько этот металл стоил в мае 2017 г. Никель и алюминий также дешевеют: на 8,7% (до 12 670 долл. за тонну) и на 4,6% (до 1725 долл. за тонну) соответственно с 14 января.

Эксперты связывают такое падение с рыночными рисками, которые вызвал коронавирус. Из-за карантина китайская экономика будет замедляться, что негативно скажется на рынках металлов, особенно на фоне продолжающихся торговых споров между Китаем и США, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка ухудшаются – она дешевеет.

Спрос на медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные товары – кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и туристическими ограничениями люди меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно, снижаются и сокращаются закупки металлов предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Провинция Хубэй, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае. Из-за карантина замедляется строительство, перечисляет он. "Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен", – заключает Халиков.

По оценкам Худалова, падение цен может продлиться до марта-апреля, если удастся притормозить эпидемию, и до конца года, если не удастся. От этого пострадают все сырьевые компании, уверен он.

МинПром

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