Цены на медь падают из-за коронавируса Медь начала дешеветь 14 января, когда стало известно о первой жертве коронавируса, – к тому времени в Китае был выявлен 41 случай заболевания. Об этом пишет газета "Ведомости".



С тех пор она подешевела на 11,7% до 5562 долл. за тонну в пятницу, 31 января. Это минимум за почти три года – последний раз столько этот металл стоил в мае 2017 г. Никель и алюминий также дешевеют: на 8,7% (до 12 670 долл. за тонну) и на 4,6% (до 1725 долл. за тонну) соответственно с 14 января.



Эксперты связывают такое падение с рыночными рисками, которые вызвал коронавирус. Из-за карантина китайская экономика будет замедляться, что негативно скажется на рынках металлов, особенно на фоне продолжающихся торговых споров между Китаем и США, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка ухудшаются – она дешевеет.



Спрос на медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные товары – кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и туристическими ограничениями люди меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно, снижаются и сокращаются закупки металлов предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Провинция Хубэй, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае. Из-за карантина замедляется строительство, перечисляет он. "Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен", – заключает Халиков.



По оценкам Худалова, падение цен может продлиться до марта-апреля, если удастся притормозить эпидемию, и до конца года, если не удастся. От этого пострадают все сырьевые компании, уверен он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



