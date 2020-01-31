Китайские мощности по производству стали превысили 1,2 млрд тонн

В 2019 г. мощности по производству стали в Китае увеличились на 42 млн. т, достигнув 1,21 млрд т в год, сообщает S&P Global Platts. Однако в 2020 г. прирост снизится до 14 млн. т в год, а к 2023 г. в отрасли произойдет стабилизация.
По оценкам Platts, основным источником роста в прошлом году был ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей вместо закрываемых устаревших предприятия. Однако большая часть старых линий уже была выведена из эксплуатации, поэтому чистая прибавка достигла 33,13 млн. т стали в год.
Кроме того, новые предприятия могут выпускать на 10-25% стальной продукции больше, чем формально аналогичные по проектной мощности старые, за счет применения более совершенных технологий и внедрения автоматизации. Наконец, китайские металлургические компании, по данным Platts, могли нелегально строить более мощные заводы, чем закрывали.
В текущем году в Китае планируется ввод в строй 102,8 млн. т новых мощностей, но одновременно будет закрыто более 116 млн. т старых. При этом большая часть ликвидируемых предприятий функционировала в конце 2019 г.
К тому же, Министерство промышленности и информационных технологий КНР и Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) в ноябре 2019 г. объявили «перепись» металлургических мощностей в стране, чтобы выявить факты их незаконного увеличения. В конце января текущего года NDRC сообщила о приостановке утверждения новых проектов в сталелитейной отрасли, пока такая работа не будет завершена.
Согласно подсчетам Platts, в Китае насчитывается порядка 30 млн. т в год незаконных мощностей в электросталеплавильном секторе. В 2017 г. правительство страны распорядилось закрыть все предприятия, выплавлявшие низкокачественный металл в индукционных печах, но, по данным Platts, на части этих заводов старые печи были негласно заменены электродуговыми.