Устранение коррупции даст возможность для развития ломозаготовки Устранение коррупции даст большую возможность для развития заготовки металлолома в Украине. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью информационному агентству "Українські Новини".



Он выразил уверенность, что ломосбор в Украине находится в тени, поскольку государством выдвигается нелогичные и невыполнимые требования.



"Делается это специально, чтобы создать возможность для коррупции. Мы хотим данные причины коррупции устранить, и тогда у нас появится большая возможность для развития этого рынка. И в этом вопросе мы выступаем вместе с ломозаготовителями. Крупные ломозаготовительные компании пришли к выводу, что для них выгодно выводить бизнес из тени, делать его максимально прозрачным, поэтому они с нами выступают на одних позициях", - отметил А.Каленков.



Президент "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что обеление рынка создаст возможность инвесторам, в том числе металлургическим компаниям инвестировать в этот бизнес.



"Ряд металлургических компаний уже заявили, что готовы инвестировать в это направление более 1 млрд гривен. Нужно понимать, что на данный момент, государство от ломозаготовки имеет только нелегальную занятость и экспортную пошлину. Учитывая, что этот рынок можно "обелить", то государство может получать порядка 900 млн гривен дополнительных поступлений в бюджет. При этом мы считаем, что легализация пунктов ломозаготовки приведет к увеличению объемов заготовки лома. Обеспечение прозрачности бизнеса уберет дополнительное давление со стороны фискальных органов, в том числе, и на металлургические предприятия", - сказал А.Каленков.



Как сообщалось, Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов.



Законопроект предусматривает устранение избыточных бюрократических процедур и требований к пунктам приема металлолома, в частности. Обязательного наличия перерабатывающего оборудования, актов обследования, расчета только в безналичной форме, раздел на промышленный и бытовой лом.



МинПром



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