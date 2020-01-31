Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Устранение коррупции даст возможность для развития ломозаготовки

31.01.20 16:28
печать
размер текста:

Устранение коррупции даст большую возможность для развития заготовки металлолома в Украине. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью информационному агентству "Українські Новини".

Он выразил уверенность, что ломосбор в Украине находится в тени, поскольку государством выдвигается нелогичные и невыполнимые требования.

"Делается это специально, чтобы создать возможность для коррупции. Мы хотим данные причины коррупции устранить, и тогда у нас появится большая возможность для развития этого рынка. И в этом вопросе мы выступаем вместе с ломозаготовителями. Крупные ломозаготовительные компании пришли к выводу, что для них выгодно выводить бизнес из тени, делать его максимально прозрачным, поэтому они с нами выступают на одних позициях", - отметил А.Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что обеление рынка создаст возможность инвесторам, в том числе металлургическим компаниям инвестировать в этот бизнес.

"Ряд металлургических компаний уже заявили, что готовы инвестировать в это направление более 1 млрд гривен. Нужно понимать, что на данный момент, государство от ломозаготовки имеет только нелегальную занятость и экспортную пошлину. Учитывая, что этот рынок можно "обелить", то государство может получать порядка 900 млн гривен дополнительных поступлений в бюджет. При этом мы считаем, что легализация пунктов ломозаготовки приведет к увеличению объемов заготовки лома. Обеспечение прозрачности бизнеса уберет дополнительное давление со стороны фискальных органов, в том числе, и на металлургические предприятия", - сказал А.Каленков.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов.

Законопроект предусматривает устранение избыточных бюрократических процедур и требований к пунктам приема металлолома, в частности. Обязательного наличия перерабатывающего оборудования, актов обследования, расчета только в безналичной форме, раздел на промышленный и бытовой лом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Дочка Volkswagen покупает американского производителя грузовиков
16:36
Китайские мощности по производству стали превысили 1,2 млрд тонн
15:26
Норникель поставил рекорд по добыче меди
15:16
ГОКи Метинвеста увеличили производство концентрата по итогам 2019 года
14:52
Розничные сети снизили цены на автогаз
14:07
Зеленский позвал американских инвесторов на украинский шельф
13:44
Метинвест в 2019 году снизил производство готовой продукции
12:59
Государство должно стимулировать использование шлаков в строительстве
12:57
Украина надеется на отмену стальной пошлины Трампа - Зеленский
12:04
Eurofer снизила прогноз стального потребления в ЕС
11:43
Украинский суд заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа
11:17
Fortescue анонсировала увеличение поставок железной руды
10:37
Индийская Vedanta намерена построить цинковый завод в ЮАР
09:57
JSW Steel отложила проект по расширению мощности комбината Dolvi
09:29
РМК может купить обанкротившийся Уфалейникель
08:56
Криклий рассказал, почему УЗ не заинтересована в развитии пассажирских перевозок
08:04
Nippon Steel может сократить стальные мощности на 10%
30.01.20
17:57
Совет ЕС утвердил решение о Brexit
16:45
Минск повысил тариф на транзит российской нефти
16:29
Металлоинвест сократил производство стали и чугуна
29.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!