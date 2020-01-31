Норникель поставил рекорд по добыче меди

В 2019 году российский "Норникель" произвел рекордные 499 тыс. тонн меди, что выше уровня прошлого года на 5%. Об этом говорится в сообщении компании.
Увеличение производства меди связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, ростом объемов добычи руды и повышения содержания меди, а также ростом выпуска катодной меди и медного концентрата на Кольской ГМК из файнштейна Заполярного филиала.
Производство никеля в 2019 году составило 229 тыс. тонн, что на 5% выше объемов производства прошлого года. Увеличение производства никеля связано с постепенным наращиванием производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания, расширением карбонильного передела и началом производства товарного никелевого концентрата для продажи третьим лицам на Кольской ГМК, а также переработкой сырья третьих лиц на Norilsk Nickel Harjavalta.
Производство палладия и платины составило 2 922 тыс. унций (+7% по сравнению с 2018 г.) и 702 тыс. унций (+8% по сравнению с 2018 г.), соответственно. Рост связан с выработкой в отчетном году незавершённого производства высокой степени готовности и вовлечением в переработку покупного сырья на Norilsk Nickel Harjavalta.