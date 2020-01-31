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ГОКи Метинвеста увеличили производство концентрата по итогам 2019 года

31.01.20 15:16
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В 2019 году предприятия группы Метинвест увеличили производство общего железорудного концентрата на 6% по сравнению с прошлым годом – до 29,028 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это было вызвано ростом производства на Северном ГОКе благородя увеличению добычи руды, обновлению парка горно-транспортного оборудования и повышения эффективности его использования, а также улучшению эффективности работы оборудования обогатительных фабрик.

В 4-м квартале 2019 года производство общего железорудного концентрата осталось практически на уровне предыдущего квартала и составило 7,278 млн тонн.

В 2019 году производство товарной железорудной продукции выросло на 20% по отношению к 2018 году – до 18,262 млн тонн –за счет увеличения производства товарного концентрата на 46% –до 11,311 млн тонн – в результате снижения внутригруппового потребления и увеличения производства общего концентрата. При этом производство товарных окатышей снизилось на 7% –до 6,951 млн тонн– в результате изменения портфеля заказов в пользу более маржинального концентрата.

В 4-м квартале 2019 года производство товарной железорудной продукции увеличилось на 9% по отношению к предыдущему кварталу – до 4,828 млн тонн. Производство товарного концентрата увеличилось на 1,239 млн тонн – до 3,710 млн тонн – в результате изменения портфеля заказов в пользу более маржинального концентрата и уменьшения его внутригруппового потребления. При этом производство окатышей снизилось на 43% –до 1,118 млн тонн.

МинПром

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