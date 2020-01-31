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Розничные сети снизили цены на автогаз

31.01.20 14:52
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Розничные сети 31 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет издание enkorr.

Цена сжиженного газа на станциях SOCAR опустилась на 20 коп./л (см. табл.). Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 5–7 коп./л, до 11,55–11,63 грн/л, ОККО и WOG — на 5-9 коп./л.

Стоимость автогаза в сетях AMIC и "БРСМ-Нафта" была снижена на 18 коп./л, до 12,23 грн/л и 12,25 грн/л соответственно. В таких сетях как "Параллель", "Кворум", "Род-Ник", Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 10–40 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 25 коп./л.

Напомним, оптовые цены стали снижаться в конце декабря 2019 г. под влиянием внешних котировок и возникшего на рынке профицита. По данным "Консалтинговой группы А-95", среднерыночная оптовая цена СУГ с начала года уменьшилась на 14%, до 16 630 грн/т на 30 января.

МинПром

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