Зеленский позвал американских инвесторов на украинский шельф Украина ожидает участия крупного американского бизнеса в конкурсе на разработку шельфа Черного моря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео.



"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал он.



Как сообщалось, 11 сентября 2019 года Кабинет министров признал недействительным свое постановление о запуске конкурса по разработке шельфового участка "Дельфин" на условиях раздела продукции.



Стоит отметить, что прошлое правительство планировало привлечь на данный участок инвесторов типа Exxon или Shell. Однако заявки подали всего несколько не самых больших компаний, а победила в конкурсе Trident Black Sea, связанная с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Ее конкурент - Caspian Drilling Company ("дочка" азербайджанской SOCAR) - в последний момент отказался от участия в конкурсе.



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