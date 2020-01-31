Метинвест в 2019 году снизил производство готовой продукции В 2019 году группа Метинвест увеличила выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом, до 7,578 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Объем стальной выплавки увеличился вследствие увеличения производства на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича на 321 тыс. тонн благодаря запуску новой машины непрерывного литья заготовок №4. При этом снижение производства стали на Азовстали на 66 тыс. тонн стало результатом снижения производства чугуна.



Производство стали в 4-м квартале 2019 года снизилось на 16% по отношению к предыдущему кварталу – до 1673 тыс. тонн – вследствие снижения производства чугуна и его перераспределения в пользу производства товарного чугуна в результате оживления спроса на этот продукт на фоне снижения спроса на слябы и готовую продукцию.



В 2019 году по сравнению с 2018 годом производство чугуна на мариупольских комбинатах снизилось на 3% – до 7,928 млн тонн – в основном, из-за снижения производства на Азовстали на 232 тыс. тонн в результате остановки доменных печей №5 и №6 в июне, что было частично компенсировано запуском высокопроизводительной доменной печи №3 после капитального ремонта с модернизацией.



В 4-м квартале 2019 года производство чугуна уменьшилось на 7% по отношению к предыдущему кварталу – до 1887 тыс. тонн – из-за проведения плановых капитальных ремонтов на доменных печах мариупольских комбинатов. Так, производство на Азовстали снизилось на 36 тыс. тонн из-за остановки на ремонт доменной печи №2, а на ММК им. Ильича – на 110 тыс. тонн вследствие остановки на ремонт доменной печи №3, при этом принято решение отложить её ввод в эксплуатацию на 1-й квартал 2020 года ввиду снижения спроса на рынке металлопродукции.



Как сообщается, в 2019 году производство готовой продукции на предприятиях группы снизилось на 3% по сравнению с 2018 годом – до 5,595 млн тонн. При этом производство плоского проката снизилось на 70 тыс. тонн – до 4677 тыс. тонн – в основном, за счет снижения производства холоднокатаного рулона, оцинкованного холоднокатаного рулона и прочего проката на ММКИ на 94, 43 и 23 тыс. тонн соответственно в результате остановки стана 1700 для проведения планового капитального ремонта с модернизацией.



В то же время производство длинного проката снизилось на 103 тыс. тонн – до 714 тыс. тонн – за счет уменьшения производства на Азовстали и Promet Steel на 73 и 30 тыс. тонн соответственно в результате снижения спроса. Производство рельсовой продукции снизилось на 16 тыс. тонн – до 49 тыс. тонн – в соответствии с полученными заказами. В то же время производство трубной продукции в прошлом году увеличилось на 15 тыс. тонн – до 155 тыс. тонн.



В 4-м квартале 2019 года производство готовой продукции снизилось на 20% по отношению к предыдущему кварталу и составило 1,139 млн тонн. В частности производство плоского проката снизилось на 217 тыс. тонн – до 953 тыс. тонн, выпуск длинного проката сократился на 49 тыс. тонн – до 137 тыс. тонн, производство рельсовой продукции выросло на 7 тыс. тонн – до 21 тыс. тонн, а производство трубной продукции снизилось на 19 тыс. тонн – до 28 тыс. тонн.



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