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Украина надеется на отмену стальной пошлины Трампа - Зеленский
31.01.20 12:57
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Украина рассчитывает на отмену пошлины на импорт стали со стороны США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео.
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После перезагрузки всех ветвей власти у Украины расширяется "окно возможностей" для диалога с США, в том числе и по промышленным вопросам. Как ожидается, президент Владимир Зеленский осенью может провести ряд встреч с американским лидером Дональдом Трампом. Поэтому украинские металлурги уже обратились к главе государства с просьбой поднять вопрос о замене 25%-ной пошлины на квоты.
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