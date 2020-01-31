Украина надеется на отмену стальной пошлины Трампа - Зеленский

Украина рассчитывает на отмену пошлины на импорт стали со стороны США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео.



"Мы рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - отметил он.



Как известно, президент США Дональд Трамп ввел 25%-ную пошлину на импорт стали в марте 2018 года. Однако позже для некоторых стран были сделаны исключения.



В частности ближайшие соседи США – Канада и Мексика – были освобождены от пошлины после переформатирования торгового соглашения между тремя странами. Еще для производителей из трех стран – Аргентины, Бразилии и Южной Кореи – пошлина в 25% была заменена на квоту. Кроме того США отказались ввозить пошлину в отношении австралийских производителей по причине "нерушимых дружеских отношений" между странами.



МинПром





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