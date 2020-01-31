Eurofer снизила прогноз стального потребления в ЕС Европейская стальная Ассоциация Eurofer снизила прогноз по видимому потреблению стали в ЕС в 2020 году до 1,2% при 159 млн тонн, по сравнению с прогнозом в 1,4% в отчете за четвертый квартал 2019 г.



"Основная причина - более низкая база в 2019 году, которая по-прежнему основана на оценочном 4 квартале", - сказал Йерун Вермей, директор по анализу рынка и экономических исследований Eurofer.



"В отчете за 4 квартал 2009 года мы прогнозировали, что видимое потребление стали сократится на 3,1% до 158 миллионов тонн в 2019 году. Точные данные за первые три квартала года привели нас к пересмотру этого уровня до (снижения на 3,3 %) 157 млн. тонн в нашем отчете за 1 квартал 2020 г. Таким образом, незначительный пересмотр в сторону понижения вызван не совсем другим взглядом на конъюнктуру рынка в 2020 г., а скорее немного более слабыми, чем ожидалось, показателями рынка стали в ЕС в 2019 году", - сказал Вермей по электронной почте после вебинара, посвященного отчету за первый квартал 2020 года.



Ведущие индикаторы предполагают, что спад продолжился в оставшейся части 2019 года, хотя и с некоторыми признаками стабилизации. До второй половины 2020 года не ожидается значительного возрождения. Ожидается, что в 2021 году видимое потребление стали в ЕС увеличится на 2,3%.



В целом, нынешний спад в производственном секторе ЕС вряд ли достигнет дна в очень краткосрочной перспективе, считает Eurofer.



Основными факторами риска являются эскалация торговых войн между США и несколькими их основными торговыми партнерами, главным образом Китаем, даже после подписания торгового соглашения первой фазы 15 января, что ослабило трения и сохраняющуюся неопределенность в отношении окончательной сделки по Brexit, которая должна быть согласована в конце 2020 года. По оценке Eurofer, эти факторы будут влиять на условия торговли в 2020 году и могут даже привести к дальнейшему ухудшению деловых настроений.



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