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Fortescue анонсировала увеличение поставок железной руды

31.01.20 11:17
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Австралийская компания Fortescue Metals Group сообщила в четверг о росте поставок железной руды во втором квартале на 9%, а ее генеральный директор сказал, что спрос остается высоким, и что на их бизнес не повлияла новая вспышка коронавируса в Китае.

"Рыночные условия остаются очень позитивными, и есть прогнозы дальнейшего увеличения производства сырой стали в 2020 году", - заявила генеральный директор Элизабет Гейнс.

Так как сталелитейные заводы, как правило, запасаются в преддверии лунных новогодних праздников, у Fortescue нет запланированных поставок в порты, пострадавшие из-за китайской вирусной блокировки до конца февраля, сообщила Гейнс в интервью Reuters.

Ожидается, что в 2020 году спрос Китая на высококачественную руду ускорится после заключения торговой сделки с США и дальнейших инвестиций в инфраструктуру.

Компания Fortescue отгрузила 46,4 млн тонн руды в течение квартала, закончившегося 31 декабря, по сравнению с 42,5 млн тонн годом ранее, после рекордной первой половины в 88,6 млн тонн.

Компания незначительно повысила прогноз на год отгрузки железной руды до верхнего предела предыдущего диапазона в 170-175 миллионов тонн.

МинПром

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