Fortescue анонсировала увеличение поставок железной руды Австралийская компания Fortescue Metals Group сообщила в четверг о росте поставок железной руды во втором квартале на 9%, а ее генеральный директор сказал, что спрос остается высоким, и что на их бизнес не повлияла новая вспышка коронавируса в Китае.



"Рыночные условия остаются очень позитивными, и есть прогнозы дальнейшего увеличения производства сырой стали в 2020 году", - заявила генеральный директор Элизабет Гейнс.



Так как сталелитейные заводы, как правило, запасаются в преддверии лунных новогодних праздников, у Fortescue нет запланированных поставок в порты, пострадавшие из-за китайской вирусной блокировки до конца февраля, сообщила Гейнс в интервью Reuters.



Ожидается, что в 2020 году спрос Китая на высококачественную руду ускорится после заключения торговой сделки с США и дальнейших инвестиций в инфраструктуру.



Компания Fortescue отгрузила 46,4 млн тонн руды в течение квартала, закончившегося 31 декабря, по сравнению с 42,5 млн тонн годом ранее, после рекордной первой половины в 88,6 млн тонн.



Компания незначительно повысила прогноз на год отгрузки железной руды до верхнего предела предыдущего диапазона в 170-175 миллионов тонн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



