Индийская Vedanta намерена построить цинковый завод в ЮАР Компания Black Mountain Mining (BMM), подразделение индийской Vedanta Zinc International, предложила построить завод по производству рафинированного цинка на базе своего рудника Gamsberg в ЮАР, провинция Северный Кейп.



Мощность предприятия оценивается в 300 тыс. т металла в год. Срок строительства составит около трех лет, после чего предприятие будет функционировать в течение, как минимум, 15 лет до исчерпания резервов руды на Gamsberg.



Очевидно, проект должен предусматривать расширение производительности и самого рудника, начавшего работу в 2016 г. В настоящее время его мощность составляет порядка 110 тыс. т цинка в концентрате в год. Продукция предприятия отправляется на рафинировочный завод в Намибию.



По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе-ноябре 2019 г. баланс на мировом рынке цинка был сведен с дефицитом в 174,1 тыс. т, когда в тот же период предыдущего года предложение превышало спрос на 109 тыс. т. как отмечает WBMS, глобальное производство рафинированного цинка за одиннадцать месяцев 2019 г. увеличилось на 3,1% по сравнению с уровнем годичной давности, а видимое потребление — на 5,7%.



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