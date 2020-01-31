JSW Steel отложила проект по расширению мощности комбината Dolvi

Индийская металлургическая компания JSW Steel сообщила, что вынуждена перенести завершение проекта по увеличению производительности металлургического комбината Dolvi в штате Махараштра с марта на сентябрь текущего года.
Этот проект стартовал в 2017 г. Объем инвестиций оценивается в $2,33 млрд. После его завершения производительность комбината возрастет от нынешних 5 млн. т до 10 млн. т в год. Благодаря этому JSW станет крупнейшим производителем стали в Индии, опередив государственную компанию SAIL.
По словам представителей JSW, основной причиной задержки стали сильные и продолжительные муссонные дожди летом и в начале осени прошлого года, приведшие к наводнениям в ряде районов страны. Также ключевые подрядчики столкнулись с нехваткой рабочей силы.
Помимо Dolvi, компания JSW проводит модернизацию и своего головного металлургического комбината Vijayanagar в штате Карнатака. Его мощность должна возрасти от 12 млн. до 13 млн. т в год.