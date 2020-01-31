РМК может купить обанкротившийся Уфалейникель Русская медная компания (РМК) рассматривает возможность покупки имущественного комплекса обанкротившегося ОАО "Уфалейникель" в Челябинской области. Об этом пишет газета "Коммерсант".



"Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в Верхнем Уфалее, которая сложилась в связи с закрытием градообразующего предприятия, правительство Челябинской области обратилось к Русской медной компании с предложением рассмотреть возможность инвестирования в организацию производств на территории промышленной зоны города. РМК изучает вопрос. Никаких решений по инвестициям не принято",— сообщили изданию в компании.



Деятельность "Уфалейникеля" была приостановлена в 2017 году. Без работы остались более 2 тыс. человек. По заявлению АО "Рост банк", правопреемником которого в результате объединения стал банк "Траст", предприятие было признано банкротом в октябре 2017 года. Сейчас завод законсервирован. В реестр требований кредиторов на момент его закрытия в январе 2019 года включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб. Общая стоимость имущества предприятия оценили в 1,5 млрд руб.



20 января начался прием заявок на торги по продаже имущественного комплекса "Уфалейникеля". Начальная цена единого лота составляет 568,7 млн руб. В него вошли производственная площадка "Уфалейникеля" с мощностями по выплавке никеля и кобальта, земельные участки, цеха, административные здания, склады, транспорт, оборудование и инфраструктура. Торги проводятся в форме публичного предложения с понижением цены на 10% от начальной каждые десять дней. Таким образом, в последние десять дней периода подачи заявок — с 10 по 19 апреля — промплощадка "Уфалейникеля" будет стоить 56,8 млн руб.



МинПром





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