Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

РМК может купить обанкротившийся Уфалейникель

31.01.20 09:29
печать
размер текста:

Русская медная компания (РМК) рассматривает возможность покупки имущественного комплекса обанкротившегося ОАО "Уфалейникель" в Челябинской области. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в Верхнем Уфалее, которая сложилась в связи с закрытием градообразующего предприятия, правительство Челябинской области обратилось к Русской медной компании с предложением рассмотреть возможность инвестирования в организацию производств на территории промышленной зоны города. РМК изучает вопрос. Никаких решений по инвестициям не принято",— сообщили изданию в компании.

Деятельность "Уфалейникеля" была приостановлена в 2017 году. Без работы остались более 2 тыс. человек. По заявлению АО "Рост банк", правопреемником которого в результате объединения стал банк "Траст", предприятие было признано банкротом в октябре 2017 года. Сейчас завод законсервирован. В реестр требований кредиторов на момент его закрытия в январе 2019 года включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб. Общая стоимость имущества предприятия оценили в 1,5 млрд руб.

20 января начался прием заявок на торги по продаже имущественного комплекса "Уфалейникеля". Начальная цена единого лота составляет 568,7 млн руб. В него вошли производственная площадка "Уфалейникеля" с мощностями по выплавке никеля и кобальта, земельные участки, цеха, административные здания, склады, транспорт, оборудование и инфраструктура. Торги проводятся в форме публичного предложения с понижением цены на 10% от начальной каждые десять дней. Таким образом, в последние десять дней периода подачи заявок — с 10 по 19 апреля — промплощадка "Уфалейникеля" будет стоить 56,8 млн руб.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:57
JSW Steel отложила проект по расширению мощности комбината Dolvi
08:56
Криклий рассказал, почему УЗ не заинтересована в развитии пассажирских перевозок
08:04
Nippon Steel может сократить стальные мощности на 10%
30.01.20
17:57
Совет ЕС утвердил решение о Brexit
16:45
Минск повысил тариф на транзит российской нефти
16:29
Металлоинвест сократил производство стали и чугуна
15:41
Вместо реабилитационного центра профсоюз таможни построил лакшери-дома
14:58
НБУ прогнозирует незначительное ускорение темпов роста ВВП
14:22
Нацбанк снижает учетную ставку до 11% годовых
13:23
Трамп подписал соглашение о создании USMCA
12:49
Повышение пошлин на дизель и автогаз обойдется потребителям в 13 млрд грн
12:23
Синоптики прогнозируют пять лет аномально теплой погоды
11:11
Krakatau Steel реструктуризирует долг на 2 млрд долл
10:49
Celsa Steel построит прокатный завод во Франции
10:48
ЕC даст 10 млн евро на земельную реформу в Украине
10:36
Одесский порт отдадут в концессию
10:22
Boeing отчиталась об убытках впервые за 20 лет
09:25
США закрыли рынок для производителей металлоконструкций из трех стран
08:57
Украина наторговала с ЕС на 42 млрд долл
08:28
В середине января китайские металлурги снизили производство
29.01.20
28.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!