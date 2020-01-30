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Совет ЕС утвердил решение о Brexit

30.01.20 17:57
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Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС. Накануне, 29 января, соглашение о Brexit одобрил Европарламент, за принятие документа проголосовал 621 депутат, против — 49.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что соглашение вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (01:00 по Киеву). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.

До конца 2020 года будет длиться переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания будут продолжать переговоры о дальнейших отношениях.

Напомним, что референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% проголосовавших. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако выход был отсрочен, так как власти Британии не сумели вовремя достичь соглашения с Брюсселем.

МинПром

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