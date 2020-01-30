Металлоинвест сократил производство стали и чугуна В 2019 году российская группа "Металлоинвест" снизила объем производства железной руды на 0,3%, до 40,2 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В 4 квартале 2019 года производство железной руды сократилось на 2,2% кв/кв. Такая динамика обусловлена изменением структуры реализации продукции, изменением качественных характеристик добываемой руды, а также выпуском концентрата с более высоким содержанием железа в результате выхода на полную мощность четырех секций тонкого грохочения на МГОКе, что в свою очередь привело к снижению физических объемов производства.



Выпуск окатышей за 2019 год вырос на 1,5% г/г и составил 28,1 млн тонн. Рост связан с завершением капитального ремонта ОМ-2 на ЛГОКе и реконструкции ОМ-3 на МГОКе, оптимизацией длительности ремонтов оборудования, а также изменением структуры производства окатышей. При этом, в 4 квартале объем производства сократился на 4,3% кв/кв в основном в связи с проведением планового капитального ремонта обжиговой машины на ОЭМК.



За весь год компания произвела 7,9 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 0,5% выше показателя за 2018 год. При этом, в 4 квартале объем производства вырос на 5,6% кв/кв в результате завершения в 3К 2019 плановых капитальных ремонтов УМ -1,2 на ОЭМК и на комплексах ЦГБЖ -1,2 на ЛГОКе, а также увеличения объемов производства продукции на более производительном комплексе ЦГБЖ-3.



По итогам весь год объем отгрузок железорудной продукции внешним потребителям вырос на 3,3% г/г и составил 26,7 млн тонн. В 4 квартале поставки увеличились на 7,2% кв/кв в основном в связи с увеличением отгрузок окатышей и концентрата на внутренний рынок.



Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) составляет 72% за весь год и 69% за 4 квартал 2019.



Доля отгрузок железорудной продукции на внутренний рынок составила 53% за весь год (по сравнению с 65% за 12М 2018) и 54% в 4 квартале.



Объем экспортных поставок за весь год вырос на 39,7% г/г в основном за счет увеличения отгрузок в страны Азии – их доля составила 22% от общего объема отгрузок за весь год против 4% за 12М 2018. Объем экспортных поставок в 4 квартале снизился на 8,1% за счет перераспределения поставок на внутренний рынок.



Производство чугуна за весь год снизилось на 9,1% г/г и составило 2,7 млн т в связи с осуществлением ремонтов доменных печей. В 4 квартале объем производства сократился на 7,2% кв/кв.



Объем выплавки стали сократился на 3,7% г/г до 4,9 млн тонн за весь год в основном в связи проведением реконструкции ГМП -1,2 на Уральской Стали. При этом, в 4 квартале объем производства увеличился на 3,6% кв/кв и составил 1,2 млн т. Рост обусловлен завершением капитального ремонта МНЛЗ -1 и реконструкции ГМП-1 в 3К 2019 на Уральской Стали.



Отгрузка чугуна внешним потребителям сократились с 2,2 млн т за 12М 2018 до 1,7 млн т за весь год в основном за счет увеличения внутреннего потребления. Отгрузка чугуна в 4 квартале составила 0,3 млн т, что на 0,1 млн т ниже показателя за 3К 2019.



За весь год поставки металлургической продукции на российский рынок выросли на 0,6% и составили 31% от общего объема отгрузок (по сравнению с 28% за 12М 2018). В 4 квартал 2019 поставки на российский рынок составили 29%.



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