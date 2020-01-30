Вместо реабилитационного центра профсоюз таможни построил лакшери-дома Государственная архитектурно-строительная инспекция, а затем и Национальная полиция должны провести расследование по факту строительства элитных коттеджей для руководителей таможни. Об этом заявил руководитель Таможенной службы Украины Максим Нефедов в эфире "5 канала".



Как сообщает СМИ: "На деньги, которые собирали с зарплат обычных таможенников, ведомственный профсоюз построил дворцы для руководства, куда попасть обычным работникам нельзя".



По словам Нефедова, данная ситуация дискредитировала профсоюз, и в нынешнем виде он должен прекратить свою работу.



"Я бы очень хотел, чтобы старые порядки, когда профсоюз де-факто работал на интересы высшего руководства фискальной службы, остались в прошлом. В конце концов, это деньги самих таможенников – это отчисления, которые идут с их зарплат, и эти средства должны использоваться на нужды самих таможенников, – заявил Нефедов.



По его словам, результатов расследования от ДАБИ о том, как профсоюз смог возвести в Конча-Заспе коттеджи для "своих" – ждут через месяц-полтора.



"Проводится расследование, кто же разрешил, или проявил служебную бездеятельность, чтобы позволить там, где должен быть построен реабилитационный центр или коттеджи для персонала, построить там какой-то лакшери-дом с местами для прислуги, гаражами, бассейнами и так далее", – заверил Нефедов.



Возвращенное имущество руководитель таможни планирует реализовать на открытом аукционе.



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