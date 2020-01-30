НБУ прогнозирует незначительное ускорение темпов роста ВВП Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020-2021 гг. - 3,5% и 4% соответственно, ожидая сохранения его роста на 4% и в 2022 году.



"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", – отмечает НБУ, ухудшивший оценку роста экономики в 2019 году с 3,5% до 3,3%.



По мнению центробанка, ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчению монетарной политики. "Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", – добавляет регулятор.



Он указывает, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. "Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", – считают в НБУ.



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