Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ прогнозирует незначительное ускорение темпов роста ВВП

30.01.20 14:58
печать
размер текста:

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020-2021 гг. - 3,5% и 4% соответственно, ожидая сохранения его роста на 4% и в 2022 году.

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", – отмечает НБУ, ухудшивший оценку роста экономики в 2019 году с 3,5% до 3,3%.

По мнению центробанка, ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчению монетарной политики. "Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", – добавляет регулятор.

Он указывает, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. "Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", – считают в НБУ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:41
Вместо реабилитационного центра профсоюз таможни построил лакшери-дома
14:22
Нацбанк снижает учетную ставку до 11% годовых
13:23
Трамп подписал соглашение о создании USMCA
12:49
Повышение пошлин на дизель и автогаз обойдется потребителям в 13 млрд грн
12:23
Синоптики прогнозируют пять лет аномально теплой погоды
11:11
Krakatau Steel реструктуризирует долг на 2 млрд долл
10:49
Celsa Steel построит прокатный завод во Франции
10:48
ЕC даст 10 млн евро на земельную реформу в Украине
10:36
Одесский порт отдадут в концессию
10:22
Boeing отчиталась об убытках впервые за 20 лет
09:25
США закрыли рынок для производителей металлоконструкций из трех стран
08:57
Украина наторговала с ЕС на 42 млрд долл
08:28
В середине января китайские металлурги снизили производство
29.01.20
19:05
В Украине назрела необходимость обновления Трудового кодекса
17:54
Украина начала расследовать импорт китайского крепежа
16:58
Банкиры ожидают снижения курса гривны
15:08
Государство не спешит возвращать бизнесу долги по возмещению НДС
14:52
Кабмин согласовал увольнение Кравцова
14:48
Украина выйдет из отопсезона с избыточными запасами газа
13:33
В Греции ликвидируют компанию выпускавшую ферроникель
28.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!