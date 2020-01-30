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Повышение пошлин на дизель и автогаз обойдется потребителям в 13 млрд грн

30.01.20 12:49
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Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков и председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький направили совместное письмо Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову о недопустимости введении пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа.

В письме отмечается, что, как стало известно, в январе текущего года ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" обратились в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с заявлением о проведении специального антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением, в частности, из РФ, с целью введения соответствующей импортной пошлины.

На сегодняшний день, отечественный горно-металлургический комплекс является одним из крупнейших потребителей указанной продукции – так, его доля в общеукраинском потреблении дизельного топлива составляет около 6-7%, затраты на которое являются неотъемлемой составляющей себестоимости металлургической продукции. При этом, ГМК Украины обеспечивает почти 30% валютных поступлений, 12% ВВП, более 700 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей) и порядка 15 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней.

Однако, в последнее время ситуация в ГМК Украины значительно усложнилась как вследствие существенного ухудшения ценовой конъюнктуры, усиления протекционизма и конкурентной борьбы на мировом рынке стали, так и в результате повышения затрат на производство из-за необоснованного повышения тарифов, увеличения рентной платы и т.п. Достаточно сказать, что уровень производства стали в 2019 г. оказался самым низким за всю историю независимой Украины, на сегодняшний день полностью остановлен Днепровский металлургический завод в г.Днепр, агломерационная фабрика Южного ГОКа, приостановлена часть основных мощностей Днепровского металлургического комбината в г.Каменское, практически на всех предприятиях отрасли наблюдается заметное снижение объемов производства.

В подобных условиях любое повышение стоимости, в частности, топлива, ложится дополнительной нагрузкой на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития. По предварительной оценке, в случае введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, горно-металлургический комплекс Украины потеряет около 300 млн грн как вследствие удорожания топлива, так и повышения стоимости сопутствующих услуг и материалов, себестоимость которых зависит от цен на горючее.

В то же время статистика из открытых источников свидетельствует об отсутствии каких-либо оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизельного топлива и сжиженного газа в Украину.

Кроме того, введение пошлины на импорт нефтепродуктов негативно скажется и на благосостоянии населения Украины, поскольку будет способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что, в свою очередь, будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины.

Учитывая вышеизложенное, во избежание углубления кризиса в национальном горно-металлургическом комплексе и ухудшения социального уровня жизни населения Украины, украинские металлурги обратились к руководству страны с просьбой поддержать их позицию и не допустить какого-либо расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа.

МинПром

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